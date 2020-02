Karen Bejarano muestra su radical transformación física tras cambiar su alimentación: "¡Me aburrí!"

A través de una foto comparativa, Karen Bejarano dejó en evidencia el radical cambio físico que experimentó luego de modificar su rutina de alimentación y ejercicios.

La ex chica Mekano compartió los resultados que obtuvo luego de un mes, en el que adquirió nuevos hábitos de la mano de un nutricionista y una entrenadora. "Hace un mes hacía todo mal", dijo, indicando que comía muy poco y de manera muy irregular, puesto que no tomaba desayuno, comía ensalada y una proteína al almuerzo y a la cena.

"Tomaba muy poca agua, trotaba 3 o 5 veces por semana por más de 45 minutos, no entrenaba musculatura, todo lo que comía me hacía sentir pesada, me daban cólicos y creía que era intolerante a todo porque literalmente TODO me hacía sentir mal", agregó, reconociendo que si bien estaba delgada, no se sentía conforme consigo misma.

"¡Así que me aburrí! Cambié mi alimentación por una cetogénica (keto) que me recomendó mi nutrí @nico_nutriblog en @cefequilibrio y nunca más me sentí mal. La alimentación y la hidratación es un 70% de todo este cambio. Y para mejorar mi estado físico, me asesoré con mi amiga, motivadora y coach @chicfitdaily para entrenar de una forma distinta a la que estaba acostumbrada", añadió, indicando que se enfocó en entrenar su musculatura y cambió el cardio por hiit.

"Y bueno, ¡este es el resultado en 1 mes de cambios!", indicó Karen Bejarano, quien perdió dos kilos y medio de grasa, y ganó dos kilos de masa muscular. "Mi peso se mantuvo, pero cambió su composición y por Dios que se nota. Si alguien me lo hubiese contado no le habría creído, pero lo hice y ¡sí se puede!", dijo.

Para ella, la clave está en la constancia y la determinación. La misma que la ha llevado a entrenar en su casa cuando no puede acudir al gimnasio. Finalmente, Karen Bejarano hizo un llamado a sus seguidores. "Básicamente quiero decirles que no tienen que dejar de comer para estar en su mejor forma. Deben siempre guiarse por especialista y así podrán ver los resultados que buscan", cerró.

Sigue leyendo