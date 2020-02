Jungkook de BTS mostró su tatuaje en el hombro y causó furor en las fanáticas

Jungkook es uno de los chicos más rebeldes que integra la agrupación surcoreana BTS. Tiene tatuajes en las manos, en los brazos, pero ahora las fanáticas descubrieron otro tatuaje en su cuerpo que causó furor en todas.

Resulta que el grupo de k-pop lanzó su video musical ‘ON’ y las seguidoras no solamente se enfocaron en la letra de la canción o en el baile, también notaron un tatuaje en el hombro derecho de Junkook.

Jungkook de BTS sorprende con un nuevo tatuaje

El video superó las 26 millones de reproducciones con apenas 12 horas de haber sido publicado en YouTube. Con atuendos neutros en blanco y negro, mostraron sus mejores pasos de baile junto con un equipo de al menos 30 bailarines.

Las seguidoras de BTS siempre están muy atentas a los cambios de apariencia de sus integrantes, quienes constantemente están refrescando sus looks y hasta los colores de su cabello.

“Se ven hermosos todos, lloro, Jimin se ve hermoso y canta perfecto, los altos de Jungkook son fascinantes, RM es grandioso, hoseok realmente se lució, Suga woaaa es genial, Tae diosss es perfecto, su voz, todo, y Jin woaaaa se ve grandioso su voz”, escribió en YouTube la fanática Lin Dz.

BTS lanzó este 21 de febrero su cuarto disco titulado Map Of The Soul: 7, que promete romper todos los récords de su anterior disco Map Of The Soul: Persona, producción que los llevó al estrellato mundial.

Te recomendamos en video: