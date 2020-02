Joaquín Méndez responde comprometedora pregunta sobre Camila Recabarren: "¿Volverías a estar con ella?"

A dos años del quiebre entre Camila Recabarren y Joaquín Méndez, la pareja ha logrado establecer una muy buena relación de amistad. La buena onda entre ambos ha llegado a tal punto, que incluso han compartido espacio en el matinal Mucho Gusto de Mega, en donde esta semana analizaron la situación sentimental del argentino y le realizaron una incómoda pregunta sobre la modelo chilena.

"El problema aquí es tu corazón necesitado. Si tu corazón empieza a palpitar, ¿qué le dices tú?", partió preguntando Diana Bolocco, quien además se encontraba en compañía de Begoña Basauri y María José Quintanilla. "Es muy simple: yo no le digo nada. Le mando una señal. ¡Tac! Lo detengo… Puedo bajar mis pulsaciones a cero si quiero… O sea, hay una respiración que es muy suave y la tienes que mantener. De verdad", se excusó el argentino, ante la incredulidad de sus compañeras.

"Hay alguna gente que has visto cómo se ponen nervioso en los juegos de preguntas… Yo me puedo controlar casi a cero", agregó, a lo que Diana Bolocco respondió con una pregunta. "Y si tienen esos detectores de mentiras, ¿también lo puedes controlar?", dijo. "No, ahí no. Eso es imposible", contestó Joaquín Méndez, desafiando a la conductora. "Yo lo controlo… Háceme una pregunta. Mira si estoy mintiendo o no", la retó.

Pero la animadora aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre su expareja, quien actualmente se encuentra en una relación con Dana Hermosilla. "En la última semana, durante la emisión de este programa, ¿ha despertado tu corazón?", lo inquirió, aludiendo a la reciente visita de Camila Recabarren al estudio.

"No", dijo. "Eso es mentira, porque vino la modelo, acuérdate", lo increpó Diana. "Pero para, háceme una pregunta que la gente sepa, así no te puedo inventar", agregó el argentino, recibiendo una nueva pregunta. "Si tuvieses la posibilidad de volver a tener una relación amorosa con Camila Recabarren, ¿volverías a tener una relación con ella? Sí o no", señaló.

"No…", volvió a responder Joaquín Méndez. "Está mintiendo…", le dijo Diana Bolocco, indignada por su respuesta. "¡Para! ¡Momento! Ahí empieza la taquicardia… Voy. Listo. Sí, volvería con ella. ¡Uy! (se tapa la cara) No, es una broma televisiva. Me encanta… El otro día hablamos. Te mando un beso y cariños para ti", comentó el argentino, quien evitó dar una respuesta seria.

"Volverías a estar con ella", consultó Diana Bolocco, a lo que el argentino volvió a contestar con una evasiva. "Sí… No… ¡Para! ¿Yo dije eso?", señaló. "¿Cómo? Así confundes a la gente. Estás confundiéndonos", dijo Diana. "Es que ese es el problema: el corazón te zapatea para todos lados", comentó María José Quintanilla.

