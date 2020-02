Javiera Acevedo habla por primera vez sobre el deletreo de Kanela en "Pasapalabra"

Hace unas semanas, se vivió uno de los momentos más divertidos del programa Pasapalabra, cuando el vocalista de Noche de Brujas, Héctor 'Kanela' Muñoz, fracasó al deletrear correctamente la palabra "Palomas" en uno de los juegos del programa.

El artista no logró dar con las letras indicadas por mucho que lo intentara, provocando la indignación de su compañera de equipo Javiera Acevedo, quien intentó ayudarlo desesperadamente en más de una ocasión. "¡Palomas, hueón!", le dijo en un momento, para luego decirle "escribe palomas".

A un tiempo de lo ocurrido, Javiera Acevedo se refirió por primera vez al suceso compartiendo el video del momento en redes sociales. El registro fue acompañado por un mensaje, con el que demostró que a cualquiera le puede ocurrir. "Es muy wenooooooooooo. #PALOMAS #acualquieralepuedepasar. Me da risa la risa de @joel.arkngel tan amoroso!!! Tremendo equipo los adoro!", puso.

Sin embargo, no fue lo único, ya que abajo de su descripción se refirió a la actitud del capitán de su equipo. "A mí me da risa cuando se ríe Joel", señaló, provocando la risa de sus seguidores. "Ajajjaaj a mí me da risa cuando tú dices 'escribe paloma"", comentó una persona. "Eres lo mejor de ese video", dijo otra.

Sigue leyendo