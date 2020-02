¿Quiénes son los papás de los hijos de Inés Gómez Mont?

View this post on Instagram

Por muchos muchos muchos años más a tu lado ❤️ Sé que no te gusta que te suba a mis redes, pero hoy es una ocasión especial por que cumplimos un año más de casados y aunque ya te lo dije a ti en secretito 😉 quiero q sepas lo inmensamente feliz que me haces todos los días. Gracias por ser mi mejor compañero de vida y por nunca soltarme la mano en las buenas, en las malas y en las mejores que nos esperan. Eres y siempre serás mi más Preciado regalito del cielo. Te amo como jamás imagine amar a alguien ❤️ Feliz aniversario mi amor 💕