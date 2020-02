Donald Trump se burló del discurso de Brad Pitt en los Oscar

Si hay una persona que no quedó satisfecho con los ganadores la noche de los Oscar, fue Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se burló del triunfo de Parasite como Mejor película y del discurso de Brad Pitt.

En el video se escucha a Trump decir "¿Podemos volver a 'Lo que el viento se llevó'?" en referencia a la muy controvertida película sobre la película de la Guerra Civil que ganó la Mejor Película en 1940. La película ha sido criticada como racista a lo largo de los años, ya que sigue a Scarlett O'Hara y su vida en una plantación durante la guerra.

