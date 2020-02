Danna Paola impone tendencias con esta maxi falda plisada y botas altas de cuero

Danna Paola se ha convertido en un icono de la moda y es que tiene un gran estilo y así lo demuestra con cada look que presume en redes sociales.

La cantante no solo es reconocida por su enorme talento, también por su buen gusto y recientemente ha llevado un outfit que sus fans han amado.

Danna Paola demuestra que no necesita de maquillaje para lucir radiante y hermosa La cantante enamoró con un look muy sencillo y al natural.

Se trata de una increíble maxi falda plisada con tirantes que combinó a la perfección con un suéter con hombreras manga larga y que la hizo lucir muy elegante.

Este increíble look lo combinó con unas botas altas de cuero negras, que le dieron el toque de glamour que necesitaba.

Su cabello lo llevó suelto y sin duda lució espectacular, y es que esta falda es perfecta para todas, pues nos ayuda a ocultar los rollitos.

Danna Paola celebró San Valentín con un impactante mini vestido de lentejuelas La cantante se robó las miradas con este atuendo.

"Amo cada uno de sus looks, los combina a la perfección", "wow esa falda es la que todas necesitamos", "toda una diva", "siempre tan elegante", "solo ella puede verse tan bien", "amé su look tan sobrio", "cada vez me encanta más", y "este es de sus outfits que más he amado", fueron algunos de los halagos que recibió la exitosa cantante.

