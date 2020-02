Claudia Schmidt en picada contra Cecilia Bolocco: "Está hecha mier..."

El segundo capítulo de Las Indomables, de Radio Agricultura, está dándo de qué hablar debido a las declaraciones de Claudia Schmidt en torno a la ex Miss Universo Cecilia Bolocco. La uruguaya indicó que "está hecha mier…", cuando junto a las demás panelistas repasaron algunos de los hitos que han marcado el Festival de Viña.

Durante la conversación, surgió el recordado "Boloccazo", tema del que hablaron distendidamente en el programa radial. "Eso fue en el año 2000. 20 años atrás", partió comentando Cata Pulido. "Entonces ella tenía 40", asumió Paty Maldonado, quien fue corregida inmediatamente por sus colegas.

"Nooo… Como 35", aclaró la actriz, siendo interrumpida por Claudia Schmidt, quien preguntó por la edad actual de la ex reina de belleza. "¿Cuánto tiene Bolocco ahora?", dijo, a lo que Paty Maldonado contestó "55". "Está hecha mier… coles. Miércoles, dije", comentó la uruguaya.

"La Bolocco tiene la misma edad de mi ex marido. Es del '65, serpiente. O sea, cumple 55 este año. Tiene 54", explicó Cata Pulido. "Está bastante… Bueno, no quiero decir nada porque le tengo cariño y me encanta, pero no…", alcanzó a decir Claudia Schmidt, antes de ser increpara por Paty Maldonado, quien la invitó a arriesgarse en sus declaraciones.

"No, yo ya te dije. Encuentro que la Bolocco, haciendo una comparación a lo que estamos viendo ahí, claro, está bastante destruida. Con todos los tratamientos que se hace, y como está, igual está destruida. Perdón, es la realidad. No se ve una mujer que…", agregó la uruguaya.

