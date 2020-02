China Suárez cansada sobre los rumores de embarazo: "Ya lo confirmaron los medios"

Luego de pasar varios días en Europa por asuntos laborales, China Suárez regresó a Argentina acompañada de su hija Magnolia. En su retorno, fue abordada por la periodista Maite Peñoñori del programa Los Ángeles de la Mañana, quien le preguntó sobre los rumores de embarazo tras esperar por su arribo en Ezeiza.

"¿Podemos felicitarte China?", le preguntó sin rodeos. "Yo no tengo nada para decir ya, porque hace como un mes que están diciendo lo mismo. A mí nadie me preguntó además", contestó la actriz y modelo, quien se encontraba cargando a su hija en brazos.

"Por eso aprovecho y te lo pregunto", comentó la periodista. "No, ya lo confirmaron igual, así que no…", dijo China Suárez, mientras Peñoñori se excusó en nombre de su programa. "Sí, confirmaron, debatieron. Si yo miro todo. Miro todo, no me voy a hacer la tonta", remarcó la actriz.

La Polaca lo confirmó también

Cabe señalar que hace unos días, la cuenta de Twitter del personaje interpretado por la China Suárez en Argentina, tierra de amor y venganza, La Polaca, emitió un particular mensaje con el que intensificó los rumores de embarazo.

MI TENER QUE CONTARLES ALGO…

MI ESTAR EMBARAZADA

Torcuato ser padre de mi bebé

Sobre este tema, la argentina dijo encontrarlo muy gracioso. "Me dio mucha nostalgia que vuelva a aparecer porque claro, terminó el programa y terminó La Polaca hasta la próxima temporada ojalá", agregó.

Consultada por su participación en la próxima temporada, dijo "sí o sí. No me importa, soy pésima negociando". "¿Si hay panza igual buscarás la manera?", le preguntó la periodista, provocando la incomodidad de la actriz, quien respondió con una evasiva.

"Lo hacen creo que el otro año, ATAV, no sé todavía. No hay nada confirmado", señaló, antes de manifestar su molestia por los rumores de embarazo. Sin embargo, no desmintió la información. "Uno se cansa la verdad, es que pasa eso. Hablan, hablan, confirman y debaten, y después uno tiene que ser buena onda", lanzó.

"Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. Me siento así, no tengo ganas de decir nada", se excusó, agregando: "hay una cosa constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué".

