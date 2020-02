Angelique Boyer luce un cambio radical: cabello corto y negro

La actriz y modelo francesa, nacionalizada mexicana, Angelique Boyer, se despidió del rubio y le da la bienvenida al negro en su cabellera. La pareja de Sebastián Rulli dio a conocer en Instagram su nuevo look y dejó sorprendidos a todos sus fanáticos.

¿Cuál es su nuevo e impactante cambio de imagen?, algo radical: color de cabello negro y corto, así que adiós a la abundante melena ondulada rubia.

En la imagen, Boyer también apareció con un vestido estilo chino tradicional Cheongsam.

Esto fue lo que colocó en su imagen en la cuenta @angeliqueboyer: “Que les parece mi cambio de look? @clautijeras @chriscutyourhair & @betti_castaneda trabajaron durante horas depositando su talento y creatividad en mi! Muy agradecida con ustedes, que sean parte de la creación de “Elisa Cantú” será así. ¿Qué opinan?”.

“Estás guapísima”

Ante el comentario de la actriz, de 30 años, las redes estallaron y la mayoría coincidió en que ella sigue luciendo muy bella.

La imagen, además, ya acumula más de 310.000 “Me gustas” y la cifra sigue en aumento.

“Estás guapísima!!!! Estoy mirando por segunda vez Lo que la vida me robó, la pareja con Sebastián me encanta”, le escribió @paulaluraschi.

La usuaria @floresscarle también le escribió un emotivo mensajes: “Para mi te ves bien en todo los look eres muy guapa, Dios te ha dado una humildad y una belleza incomparable”.

“Eres bellísimaaaaa, no importa si tienes el abello oscuro, rubio, rojo, morado, blanco, que ojos!!!!!!!!”, le dijo @ximperos.

Angelique Boyer se ha mantenido alejada de las pantallas de la Tv. Ella disfruta de su tiempo al lado de Sebastián Rulli, con quien presume tener una increíble y divertida relación de pareja.

Recientemente, la actriz de ojos azules explicó a razón del por qué aún no se ha casado. “Hay mucha presión social, definitivamente. Creo que es parte de nuestra madurez y de nuestra evolución personal y en pareja que no nos dejemos influenciar por lo que los demás desean o por pertenecer a un sistema que ya vimos que no funciona. El casarte no te garantiza la felicidad”, expresó en una entrevista para el programa Hoy.

