Thalía deslumbró con un vestido con transparencias y enorme cola en la alfombra de Premio Lo Nuestro

View this post on Instagram

Así de HERMOSA 🥰😱Llegó la reina del pop latino Thalía 🔥😍👑a la alfombra roja de @premiolonuestro 🥰 y @princeroyce alocado tras ella 🤣💙arrasando y acaparando las miradas del público 💅🏻 ¿Están listos para verla romper el escenario? 🤤 #PremiosLoNuestro2020 #PLN #Thalia #Host #Conduccion #LaReinaDelPopLatino #DiosaAzteca #EmperatrizDeLaBelleza #ReinaDeLasTelenovelas #Queen #Pop #Musica #Gala #Noche #Febrero20 #Legend #30AñosDeTrayectoria #CdtThaliaOaxaca #SiempreContigo #PLQRDV #YaTuMeConoces #MauyRicky #Fiesta #Ritmo #Estrellas #Univision #ThaliaFlowerPower #ThaliaSodi #AlfombraRoja