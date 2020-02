"Poses de calendario": Laura Prieto recibe desafortunado comentario en fotografía en bikini

Las vacaciones son el momento ideal para que las personas compartan sus registros playeros o disfrutando de un día en la piscina. Fue justamente esto lo que hizo Laura Prieto en su cuenta de Instagram, en donde compartió dos fotografías posando en bikini.

La uruguaya las acompañó con el mensaje "poses de calendario", aludiendo a las posturas que escogió. Y es que la rubia apareció encima de un colorido flotador, dejando ver su figura.

Si bien el registro recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores, un usuario de la plataforma se manifestó con un particular mensaje. Se trata de una icónica frase de la intervención "Un violador en tu camino", del colectivo Las Tesis, la que exculpa a las mujeres de las agresiones que puedan sufrir.

"Y la culpa no era mía… Ni como andaba ni como benia (sic)", escribió el sujeto, identificado como ronald.godoy.5220. Inmediatamente, Laura Prieto respondió cuestionando sus intenciones. "De verdad????", puso, siendo respaldada por sus seguidores, quienes no dudaron en increpar al autor del mensaje.

"Ni te molestes en pescar ese perfil falso, está falto de atención", comentó una persona, mientras que otros se refirieron a este con descalificativos. Sin embargo, el sujeto se defendió indicando que no quería molestar a la modelo. "Laurita yo la sigo y me encantas como eres… Pero no sé moleste por mi comentario… Solo lo ise para k no se olvide que ud es mujer y están luchando para k se les respete.. Solo eso (sic)", puso.

No obstante, las críticas por su mensaje continuaron. "Los comentarios sin respeto son responsabilidad de quienes los emiten, no de @lauraprietov. Ella puede subir la foto que quiera, no es su culpa la falta de evolución de algunas personas", dijo una usuaria, mientras que otra señaló: "sorry, pero que tiene que ver el respeto con las fotos? Acaso porque se saca fotos en traje de baño, significa que no se respeta? O sea, es enserio? Amigo perdóname por meterme pero tu comentario está súper fuera de lugar".

Expandir Instagram Instagram Previous Next



Sigue leyendo