Hija del director Steven Spielberg anunció que se convertirá en actriz porno

Mikaela Spielberg, hija del director Steven Spielberg, reveló que ha producido varios videos pornográficos y que ahora se dedicará a actuar en ellos.

En una entrevista con The Sun, Mikaela, de 23 años, dijo que comenzó a producir videos de películas para adultos en solitario.

La hija de Steven Spielberg, que vive en Nashville, Tennessee, ya ha presentado una solicitud para convertirse en actriz de cine adulto, y la autoproclamada "criatura sexual" compartió en la reveladora entrevista que su famoso padre apoya sus esfuerzos.

Según Mikaela, el director de la "Lista de Schindler" y su esposa, Kate Capshaw, estaban "intrigados" cuando compartió la noticia con ellos sobre su nuevo concierto porno durante el fin de semana. Agregó que sus padres "no estaban molestos" por su revelación.

La joven de 23 años agregó que producir porno en solitario la ha hecho sentir satisfecha después de haber luchado durante años con problemas de salud mental y alcoholismo. "Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo", dijo Mikaela al medio.

Spielberg y Capshaw adoptaron a Mikaela en 1996 y ella creció en la industria del cine, ya que pasó un tiempo en el set de "Inteligencia Artificial" cuando era niña.

