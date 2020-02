Así fue como Irina Baeva felicitó a la hija de Gabriel Soto y Geraldine en su cumpleaños

View this post on Instagram

Y hoy es tu cumpleaños hijita mia 🎊. Ya cumples 6 añotes y estoy tan, pero tan orgulloso de ti. Eres la niña con el corazón más grande la más pícara, y la más tierna de todo el mundo 😀😀😀. Me derrites el corazón con tus miradas, con tus sonrisas y con todo el amor que me das hijita ❤️. AMO ser tu papá y también voy a estar SIEMPRE para acompañarte y amarte en tu camino. Feliz cumpleaños hijita 😃🎉🎊🎈mucha salud y mucha vida mi amor 😀🙏🏼 #miranda #mybabygirl #daddyslittlegirl ❤️