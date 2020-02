Chiqui Aguayo repasa sin filtro el humor de Alejandra Azcárate: "Hablemos las cosas como son"

A poco de que comience el Festival de Viña 2020, y tras las recientes funas sufridas por algunos humoristas a lo largo del país, los panelistas del Buenos Días a Todos repasaron las rutinas que se han presentado en la Quinta Vergara y hablaron sobre aquellas que podrían triunfar o fracasar en la nueva edición del evento viñamarino. En este contexto, se armó un ligero debate en torno a la presentación de Alejandra Azcárate en 2018, cuyo humor no fue del agrado de Chiqui Aguayo.

La comediante repasó la rutina de la colombiana, asegurando que se tardó mucho en hacer reír al público. Sin embargo, su opinión fue cuestionada por Nacho Gutiérrez y Jenny Cavallo, quienes la defendieron apelando a las distintas formas de hacer reír.

"¿Cuál es la base del standupero? Contar experiencias, y yo creo que la gracia es cuando te empiezas a sentir identificado con lo que está contando. Y como estamos acostumbrados a ver a standuperos que, por ejemplo, pertenecen más a mi generación, uno va empatizando con estas historias, pero porque tenemos la misma edad", partió diciendo Hugo Valencia.

En ese momento, Nacho Gutiérrez intervino mencionando a Alejandra Azcárate. "¿Pero la colombiana? Nadie la conocía y lo más bien que conquistó al monstruo", señaló, siendo interrumpido por Chiqui Aguayo. "Hablemos las cosas como son. Le costó 15 minutos. En silencio absoluto estaba la Quinta Vergara", dijo.

"Pero la gente estaba escuchando atenta", comentó Jenny Cavallo. "Claro, pero no era una obra de teatro la cuestión, es Stand Up Comedy. Imaginémonos a nosotros cuatro que estamos aquí, 15 minutos de silencio, no sé si yo aguantaría. Me pondría súper tartamuda", cuestionó Chiqui Aguayo.

"Pero es que no es tu estilo poh'. El estilo de ella a lo mejor es no generar la risa y contar cosas", insistió Nacho Gutiérrez. "Ay, espera. ¿Cómo vas a ser comediante y no vas a querer generar la risa?", comentó la comediante, con evidente indignación. "Pero hay varios comediantes que cuentan la historia y uno se queda ahí, y ahí a los 15 (minutos), ¡paf!", cerró Nacho Gutiérrez, antes de que Hugo Valencia cambiara de tema preguntándole la opinión a Ja Ja Calderón, uno de los invitados al panel.

Sigue leyendo