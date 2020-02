Virginia Limongi sobre su local: “vergüenza me daría robar”

La manabita, representante de Ecuador en el Miss Universo 2019 y embajadora de Yanbal en el país respondió a las criticas, que inundaron las redes sociales, después de mostrar a la modelo pintando su local.

Virginia Limongi respondió a las críticas por pintar su propio local - Instagram

A punte brochazo y vestida con ropa deportiva fue captada Virginia Limongi. La bella ecuatoriana oficializó el pasado 08 de febrero su nuevo proyecto: el gimnasio “FIT TO V”.

Muchos criticaron a la reina de belleza por ponerse a pintar, puesto que "no sería correcto" tras ser una imagen pública. Ella explicó que iba a contratar a alguien, pero su pareja la convenció de hacerlo por ellos mismo.

Virginia Limongi nos representó en Miss Universo 2019 - Instagram

“Obviamente siempre hay personas que creen que porque llegas a cierto nivel de reconocimiento o porque tiene tantos números en tus redes sociales quiere decir que casi eres el emperador de cierto país o cierto lugar”.

“Eso no va conmigo, siempre he dicho que soy una persona 4×4, que más allá de mis títulos o reconocimientos que tenga, sigo siendo quien fui antes de obtenerlo”.

"La corona no te quita la esencia, básicamente", sentenció la Miss Ecuador 2018.

Virginia Limongi publica la primera fotografía con su novio brasileño La Miss Ecuador 2018 publicó en sus redes sociales una fotografía con su novio Paulo con quien lleva una relación de más de 5 años. Lo que a todos extraña es que la publicación habría sido eliminada después de los comentarios negativos de sus fans y seguidores.

"Mi enamorado me dijo vamos a pintar, y así lo hice; no me arrepiento".

"El resto de gente que piensa que me debería dar vergüenza, vergüenza me daría robar. Creo que eso habla más de ellos que de mi mismo. No me importan esos comentarios. Ni los veo, ni me interesan. Cada uno tiene su opinión, yo se quien soy".

Finalmente, la exreina de belleza envió un mensaje a todos sus detractores. “A las personas que me odian, les agradezco”.

Gimnasio de Virgina Limongi

Limongi anunció, con un efusivo mensaje, su nuevo proyecto. “Un sueño hecho realidad que comenzó con dudas y miedos pero que tengo la dicha de agradecerles a todos quienes siempre han creído en mi y quienes me han incitado en esos momentos en los que pensé que no iba a lograrlo.

Virginia Limongi abrió su gimnasio en Portoviejo - Instagram

Dónde está ubicado

El gimnasio está en Portoviejo, ciudad natal de la exponente de la belleza ecuatoriana. “Este proyecto está dividido en diferentes categorías que les voy a ir contando poco a poco”, vaticinó Limongi a través de su cuenta de Instagram.