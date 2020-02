Ruth Gamarra desclasifica detalles del WhatsApp de "Mekano": Cathy Barriga y Fabricio se salieron

Una desconocida información fue la que entregó la ex integrante de Mekano, Ruth Gamarra, quien aseguró que se mantiene en contacto con los bailarines a través de un grupo de WhatsApp.

La modelo paraguaya se refirió al tema durante el programa Abrazo de Gol, del canal CDF. Según indicó, el chat está conformado por los emblemáticos rostros del espacio, con quienes conversan y organizan algunas juntas.

"De repente nos juntamos, una vez al año de repente nos juntamos. Tenemos un chat, un grupo de WhatsApp donde pelamos a todo el mundo. Ustedes no se imaginan lo que es eso", contó, indicando que no todos quisieron participar.

"Es un chat muy buena onda, donde pusimos a todos en realidad, pero algunos se salieron", dijo, agregando que "se salieron porque igual son hincha pelotas los grupos".

Consultada por quiénes abandonaron el WhatsApp de Mekano, contó que una de ellas fue la actual alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. "Está ocupada porque ella es alcaldesa ahora", comentó. Sin embargo, no fue la única. "Fabrizio se salió también. A Fabrizio no le gustan los chat de grupos, no tiene paciencia y se sale, no más", explicó.

Por otra parte, reveló que el ex director del programa, Álex Hernández, no fue invitado a formar parte del chat. "Nunca lo metimos", señaló.

