Las razones por las que Michelle Adam migró al matinal 'Mucho Gusto'

Ya es oficial. Michelle Adam dejó Canal 13 para incorporarse al matinal Mucho Gusto, de Mega, en donde compartirá pantalla con Diana Bolocco, Lucho Jara, María José Quintanilla, Joaquín Méndez y Begoña Basauri.

La decisión de la meteoróloga se dio a conocer a comienzos de febrero, fecha que coincidió con el término de su contrato en la exseñal del angelito. Al parecer, esta estuvo motivada por la oferta que recibió por parte del canal, el que además le planteó un acuerdo indefinido.

Luego de despedirse oficialmente a través de Instagram, Michelle Adam contó las razones por las que migró al Mucho Gusto. Según declaró a Página 7, estas tuvieron que ver con la postura del canal en torno a los temas medioambientales.

"Me di cuenta que en Mega tienen la camiseta verde puesta. Están súper al día con los temas del medio ambiente y eso es algo que me motiva. Dar a conocer que la meteorología no son sólo los grados del día. Siento que lo que hice en Canal 13 ya cumplió un ciclo", dijo.

Además, comentó que en el matinal de Mega tendrá mucho más espacio para hablar. "Bienvenidos cambió su línea editorial después del estallido social, el espacio del tiempo no estaba muy definido. Veníamos avanzando súper bien dando a conocer los temas climáticos y eso se frenó con el estallido, cuando el cambio climático tiene mucho que ver con los cambios sociales", explicó.

Sin embargo, no reprochó el espacio que tenía en Bienvenidos, ya que cada señal distribuye sus tiempos. "La contingencia ameritaba tocar otros temas. Pero, claro, si hay un lugar donde me dicen: a nosotros nos interesa esa área (meteorología) y te queremos a ti, para mí era una súper buena opción", indicó.

