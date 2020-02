Así ha sido la complicidad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont son dos de las mujeres más influyentes en la televisión mexicana actual. Ambas se han desempeñado como conductoras, modelos, actrices y hasta empresarias, convirtiéndose en un modelo a seguir de la mujer moderna.

Las dos se caracterizan por ser muy activas en redes sociales, por demostrar el amor que le tienen a su trabajo, a sus familias y sobretodo, entre ellas.

Recientemente, Inés compartió una foto en la que aparecen abrazadas, mostrando una gran complicidad y estilo.

Galilea e Inés han estado juntas en las malas y en las buenas. Con el tiempo han reforzado su amistad, al punto de que Inés no dudó en pedirle a Galilea que fuera madrina de maría, su séptima hija.

Además, Gali estuvo uy cerca de Inés cuando ésta fue sometida a una complicada operación para extraer unos tumores en la cabeza. La conductora puso en pausa sus actividades, se alejó de los foros y las redes sociales pero fue Galilea quien se mantuvo al pie del cañón a su lado.

Eso sí, ambas han sido muy criticadas y señaladas de "hipócritas" pues muchos recuerdan cómo antes se insultaban y competían entre sí. De hecho, fue la propia Inés quien aceptó que había hablado mal de Galilea que siempre se arrepintió por ello y que aprendió una valiosa lección.

“Un día hablé muy feo de ella sin conocerla, por tonta, me arrepentí mucho, le hablé por teléfono para pedirle perdón”, recordó la conductora. “Créanme, ¡aprendí la lección de no hablar mal de nadie!".

En 2008 Inés Gómez Mont se burló se Galilea durante una de las transmisiones de 'Ventaneando', llamándola "teibolera" y "dama de compañía". Esto fue luego de que se difundiera que Galilea se había referido a Pedro Sola como "doña Pedra" y que mejor debería estar "tejiendo chambritas".

"Galilea lo que mas desea en este mundo es casarse. todos le dan anillo y la mandan a volar. quiere andar con un hombre adinerado, le falta mucha educación. Si se atreve a decirte Doña Pedro y que te pongas a tejer chambritas, yo también quiero recordarte que eras Doña Teibol", dijo Gómez Mont.

Tiempo después, ambas conductoras aparecieron juntas en un video, aclarando que ya habían limado asperezas pues todo había sido un "malentendido".

"Cuando lo dije ay Pedrita Sola tejiendo chambritas, me dije 'por qué dije esas palabras' porque de verdad les confieso si hay alguien que me cae bien de ese programa, se llama Pedro Sola. Ese día quise conseguir el teléfono para pedirle perdón porque lo último que quería era ofenderlo. Es normal que se enojen defendiendo a alguien del trabajo", dijo Galilea.

Mientras que Gómez Mont aclaró por qué reaccionó como lo hizo:"A nosotros nos pasaron el comentario que tú y Andrea habían dicho de Pediro y el tema de la homosexualidad siempre fue muy delicado para él. Al momento que vemos que lo agreden, yo soy muy defensora de los mios, me adueñé del micrófono y pues la defensa salió. Me quedé pensando se me fue la boca y me dio muchísima vergüenza"

