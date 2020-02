Camilla Parker revela difíciles momentos que vivió en su relación con el príncipe Carlos

View this post on Instagram

Exactly three months ago I was in this amazing city & got to see this two amazing people 😇✨ . . #princecharles #princeofwales #charlesprinceofwales #theprinceofwales #crownprince #futureking #hrhtheprinceofwales #royalfamily #britishmonarchy #britishroyalfamily #camillaparkerbowles #princessofwales #duchessofcornwall #charlesandcamilla