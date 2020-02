Britney Spears preocupa a sus fanáticos al verse demacrada y con una bota médica en su pie

View this post on Instagram

В Лос-Анджелесе 38-летняя певица Бритни Спирс @britneyspears со сломаной лодыжкой попала под прицел камер папарацци 📸 Звезда направлялась в студию загара и судя по походке знаменитости, в спецобуви она чувствовала себя достаточно уверенно, из чего можно сделать вывод, что травма у Бритни не очень серьезная. Откуда травма пока не известно, но можно предположить, что ее она получила во время занятий спортом или же конной прогулки, на которые звезда часто отправляется вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Внешний вид певицы оставляет желать лучшего 👗 Наряд отчетливо выдает лишний вес и отсутствие нижнего белья. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Obozlife #Obozrevatel #Обозреватель #celebrity #celebritynews #popularity #starlife #starnews #instanews #celebrity #celebritynews #popularity #britneyspears #britneyspearsarmy #britneyspearsfan #britneyspearsqueen #britneyspearsfans #britney #spears #бритниспирс #бритни #спирс