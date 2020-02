Rodrigo Díaz presentó a su pareja con adorables fotografías en el "Día de los Enamorados"

Como muchos famosos, Rodrigo Díaz aprovechó el momento para dedicarle un emotivo mensaje a su pareja en el "Día de los Enamorados". El bailarín presentó a la persona que le robó el corazón con tiernas fotografías en una playa. Se trata de Enzo León, a quien identificó como su Valentín el pasado 14 de febrero.

"La vida se encarga de poner personas maravillosas en nuestro camino y Dios no se equivocó en elegir una persona cómo tú. Bbuen amigo, hermano, tío, hijo y el mejor #partner que puedo tener en la vida. Feliz día", puso junto a una serie de hashtags, con los que remarcó la importancia de su pareja en su vida. Palabras como "love", "valentines", y la conocida frase "love is love (amor es amor)", fueron la tónica de la publicación que alcanzó los 17 mil me gusta en Instagram.

También recibió más de 500 comentarios, entre los que figuraron saludos de sus colegas Maura Rivera y Yamna Lobos. Esta última, se encuentra esperando a su primer hijo junto a su pareja Rodrigo Ramírez.

El hombre que apareció junto a Rodrigo Díaz en las postales es un comunicador audiovisual que además trabaja junto al bailarín en su academia. En redes sociales posee un perfil privado que apenas supera los 400 seguidores. Un caso muy distinto al del ex chico Rojo, cuya popularidad le ha valido más de 270 mil seguidores en la plataforma de las instantáneas.

