El hermoso regalo de Mayte Rodríguez a Diego Boneta en San Valentín: "¡El mejor regalo jamás!"

Al igual que muchos famosos, Mayte Rodríguez y Diego Boneta celebraron juntos este día de San Valentín. La pareja lleva casi un año de relación, y para festejar su vínculo la actriz sorprendió al intérprete de Luis Miguel en la serie de Netflix con un especial detalle.

Tal como lo evidenció en sus historias de Instagram, le regaló dos ilustraciones de sus perritas Akila y Naomi. Las obras fueron realizadas por la tienda PetPrint, con más de 30 mil seguidores en Instagram. En su perfil describen las imágenes como "una obra de arte", puesto que transforman las fotografías de las mascotas en personajes de distintas profesiones.

En el caso de sus perritas, Mayte Rodríguez escogió una temática histórica, por lo que aparecen con uniformes militares. Un detalle que encantó al mexicano, quien apareció con una gigantesca sonrisa en uno de los registros compartidos por la hija de Carolina Arregui.

"Regalito del 14! Estar juntos y estos cuadros de @petprint.cl", escribió la actriz en una de las historias, mientras que Diego Boneta agradeció el gesto en su propio perfil. "Best Valentine's gift ever!!! Thank you @mmayte_rodríguez (Mejor regalo de Valentín jamás!!! Gracias)", puso.

