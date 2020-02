"¡Mira ese cuerpo!": Julia Vial arrasa con bikinazo en Chanco

El 14 y 15 de febrero se realizó el Festival de Chanco, el que contó con la aplaudida animación de Julia Vial y Eduardo de la Iglesia. Los animadores del matinal Hola Chile tuvieron una muy buena recepción, y este lunes reaparecieron en pantalla para comentar los pormenores del evento transmitido por La Red.

Sin embargo, antes de adentrarse en los detalles de los shows que marcaron la jornada, los panelistas del programa hicieron un alto para hablar acerca de Julia Vial, quien apareció en bikini durante una entrevista concedida al espacio. El diálogo fue transmitido a primera hora esta mañana, y uno de los primeros en halagar a la comunicadora fue Eduardo de la Iglesia.

"Déjame, por favor, comentar esto. Nos llamó la atención en el backstage porque no muchas veces te hemos visto en bikini, Juli", señaló, a lo que la animadora contestó entre risas. "Porque no han ido conmigo a la playa ni a la piscina, por eso no me han visto en bikini, jaja", dijo, explicando las razones de su atuendo.

"Estaba en bikini porque me pinté el cuerpo. Para los vestidos, la Adelita, que maquilla increíble, me pintó con una crema el cuerpo, entonces cualquier cosa que me pusiera, o quedaba negra, o me desmanchaba. Entonces tenía que estar en bikini en la terraza, aprovechando la brisa, para que se me secara el cuerpo", indicó.

Por su parte, Coni Roberts comentó: "te ves increíble, como una niñita de 15 años". "Mira esa guata, por favor. Encuentro que te pasaste en esa imagen. Yo noto un cambio ahí, ¡mira ese cuerpo de la Julia! Es espectacular. Nada que envidiar una chica de 20 años, a ese cuerpo de una mujer de 42 y con dos hijos. Estupenda", añadió.

¿Cómo lo hace?

En medio de las bromas, Julia Vial contó su secreto para lucir espléndida a los 42 años. Según dijo, todo se debe a una reciente rutina que comenzó a realizar, consistente en una larga caminata para tonificar su cuerpo.

"Yo pensaba que hacía mucho deporte, y no hacía nada. Me di cuenta con el celular, que te mide los pasos, que no caminaba nada, que estaba muy sedentaria. Entonces en diciembre me puse a caminar, todos los días camino ocho kilómetros diarios", comentó.

"Me puse a caminar, a caminar, a caminar, y es impresionante cómo te cambia el cuerpo con el ejercicio", agregó, asegurando que no recurrió a ninguna cirugía estética. "Dejé el chocolate y me puse a caminar. Así que sí, sí se puede", señaló, en un tono animoso.

"Es que además, yo no confío en las cirugías porque si no cambias los hábitos te puedes hacer una lipo acá, pero te van a engordar los brazos. Y yo como no voy a cambiar mis hábitos, prefiero hacer deporte", detalló.

