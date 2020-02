Caitlyn Jenner habló sobre el tierno momento que vivió con su hija Kylie Jenner

Desde el momento de su transición, la relación entre Caitlyn Jenner y el resto de la familia Kardashian no ha sido siempre la mejor, pero todas las chicas la han apoyado y han estado presente en sus momentos más importante, especialmente Kylie Jenner.

Kylie Jenner dijo que su padre fue su primer contacto con la fama

Kylie no cree que 'Keeping up with the Kardashians' haya sido el comienzo de su vida en el centro de atención. Caitlyn era una olímpica con medalla de oro, lo que significaba que era famosa por derecho propio antes de que Kim, Khloe y Kourtney presentaran su show.

Kylie recuerda eso como su primer contacto con lo que era ser famoso. Claro que era joven, pero eso es algo bueno “Incluso antes del show, mi papá siempre tuvo audiencia”, recordó Kylie en la revista Harpers Bazar, “así que siempre estuve cerca de esa energía. No lo sé. Creo que es una bendición, la forma en que sucedió tan temprano, porque realmente no sé cómo sería no ser famoso".

Caitlyn habló sobre el hermoso momento que vivió con Kylie

Caitlyn Jenner estuvo como concursante en un programa de supervivencia, se creó algo de polémica ya que a su salida no estaba su familia para recibirla, pero ella dejó claro que siempre contó con el apoyo de sus hijas.

"Mi familia es muy conocida. Nunca le pedí a ninguno de ellos que viniera o lo esperé, todos tienen negocios y familias". Aun así, Kendall y Kylie se presentaron en el aeropuerto con globos para dar la bienvenida a Caitlyn a casa.

