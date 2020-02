"No pueden creer...": Anita Alvarado pierde la paciencia tras crítica por supuesto retoque

Durante el último tiempo, Anita Alvarado ha incrementado sus apariciones en redes sociales luciendo su trabajada figura, la que ha conseguido a punta de ejercicios.

El pasado fin de semana, la madre de nueve hijos tuvo una breve escapada de su rutina y visitó el Monticello Grand Casino, en donde aprovechó de fotografiarse en bikini al interior de una piscina.

Anita Alvarado compartió dos imágenes del momento junto al mensaje: "disfrutando de la piscina". De esta manera, dio cuenta de su buen momento, y si bien algunos de sus seguidores repletaron la publicación con halagos, hubo quienes la acusaron de retocar los registros compartidos en la plataforma.

"Como puedo decirte con respeto que creo que se nota mucho el retoque en tu pierna derecha y abdomen?", comentó un usuario. Sin embargo, la madre de Angie Alvarado no guardó silencio y enseguida se defendió de las críticas. "Pucha, con todo respeto, tienes mal ojo. Estás equivocado", puso.

Pero el desconocido insistió en su observación. Según indicó, las fotografías parecían difuminadas o suavizadas. "O me equivoco y es mala la calidad de imagen no más. Quizás tomada en movimiento, quién sabe, pero que eres rica, eres rica. Con respeto jajj", señaló.

No obstante, las palabras del desconocido no fueron suficientes para Anita Alvarado, quien volvió a defenderse, indicando que las podían comparar con un video que compartió momentos antes. "Es tan fácil. ¿Qué buscan defectos? No pueden creer que a mis 47 años sea espectacular! Bueno aquí les regalo algo. No alcancé a depilarme las acxilas jejeje. Ahora agranden la foto y disfruten", escribió.

"Y para que sepan bien, nunca he tenido guata, primero porque no me gusta y me cuido. Nunca me han cortado mi guata, y si observan a mis hijas tengo que decir que ninguna tiene guata porque la genética de mis padres es maravillosa y además no comen pan", cerró.

