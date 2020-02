Adamari Lopez lleva el mini vestido de encaje más coqueto de la temporada

Adamari Lopez sigue imponiendo tendencias este 2020 y durante el programa de este lunes de 'Un Nuevo Día' lució más hermosa que nunca con el mini vestido más coqueto de la temporada.

La conductora deslumbró este inicio de semana con un mini vestido de encaje negro con mangas largas con el que presumió sus piernas y lució delicada.

Sin duda este vestido es adorable y todas lo deseamos, pues disimula los rollitos y te hace ver mucho más estilizada.

Adamari complementó su outfit con unos hermosos tacones del mismo color y llevó su cabello suelto como siempre, desatando suspiros en los fans.

"Que hermosa Ada amo su estilo", "amé este vestido lo quiero", "quiero su vestido es hermoso y sexy", "este look le queda muy bien", "Ada has mejorado mucho, antes ya eras hermosa pero ahora te ves radiante", "cuánta belleza hay en ti te admiro", y "es el look más increíble que te he visto", fueron algunos de los comentarios en redes.

La puertorriqueña se ha convertido en un referente de la moda por su gran estilo, y también es inspiración para muchas mujeres del mundo, pues es una guerrera que ha superado cada prueba que la vida le ha puesto como el cáncer de seno.

Te recomendamos en video