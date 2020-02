Así es como las Kardashian Jenner protegen la integridad de sus hijos

No es un secreto que las Kardashian Jenner vivan llenas de lujos y excentricidades. Y aunque pareciera que todo el tiempo se están divirtiendo, en realidad son madres dedicadas y preocupadas por sus hijos.

Las socialités siempre han buscado la mejor forma de mantener el equilibrio entre su vida social, empresarial y como mamás. Ya que siempre están bajo el ojo público y asediadas por los paparazzis, han tenido que buscar formas de proteger a los más pequeños. Aquí algunas de las medidas que toman.

Kim Kardashian es muy protectora con las imágenes que ven sus hijos

Como muchas madres, las Kardashian se preocupan por el tiempo que pasan sus hijos en las tabletas y smartphones. No sólo cuidan que no estén demasiado tiempo jugando videojuegos, sino que también, cuidan lo que ven en Internet.

"Los niños se hacen mayores. Somos más cautelosos con lo que tenemos en la casa y hasta nos deshicimos de los televisores en las habitaciones de los niños", explicó Kim.

Por su parte, Kourtney Kardashian reveló que sus hijos sólo pueden estar 30 minutos jugando videojuegos o en el smartphone para evitar que estén expuestos a imágenes violentas o que interrumpan sus horas de sueño. Las Kardashian no quieren que sus hijos tengan la misma dependencia de la tecnología que ellas así que incluso buscan vacacionar en lugares sin recepción de Internet.

Menos tiempo ante las cámaras

Kourtney también ha buscado cambiar el tiempo de exposición que tienen sus hijos Mason, Penélope y Reign en el show Keeping up With the Kardashian. La empresaria de 40 años quiere "limitar la exposición pública" de sus hijos, lo que significa menos filmación para ella. La mayor de las Kardashian quiere evitar el acoso de las redes sociales y el bullying. hacia ellos ya que están creciendo y son más sensibles a ello. A medida que los niños crecen, las Kardashian sienten que la exposición pública no es realmente beneficiosa para los niños.

Todas las personas que tengan contacto con sus hijos deben firmar un estricto acuerdo de confidencialidad

Luego de que la niñera de la infancia de las Kardashians se aprovechara de su confianza para escribir un libro de memorias sobre los años que pasó con la familia, las hermanas decidieron tomar medidas para proteger su privacidad y la de sus hijos. Es por esto que ahora le piden a todos los que están cerca de ellos que firmen un acuerdo de confidencialidad. Kim expresó: "Este es el tipo de cosas con las que tenemos que lidiar todos los días. Las personas que buscan escándalos y crean historias desagradables solo para hacerse un nombre. No pueden salirse con la suya". No importa si son amigos u otros familiares, si alguien rompe estos acuerdos de confidencialidad, se les aplicará una tarifa legal de $ 10 millones.

Cada niño debe tener su propio guardaespaldas

Un guardaespaldas no es suficiente para tantos niños Kardashian Jenner por lo que cada uno tiene su propia seguridad individual. No importa si están en el jardín de su casa o dando un paseo con sus madres, la seguridad es lo más importante. Ésta se intensificó después del robo de Kim en París, cuando la ataron y le robaron sus joyas. Ya que es esa ocasión Kim cedió su guardaespaldas para que acompañara a sus hermanas a un club nocturno, la socialité concluyó que compartir guardias de seguridad ya no es una opción para la familia. De acuerdo con el sitio Page Six: "El secuestro de los niños es el mayor temor de Kim. Antes no quería pagar la seguridad armada, pero ahora se da cuenta de que la familia necesita protección las 24 horas".

