Adele reaparece más delgada que nunca cantando en una boda

Nunca habíamos estado tan sorprendidos con el cambio corporal de una estrella como con Adele. La cantante británica a sorprendido a todos sus seguidores y al público en general con su apariencia, y sigue dando de qué hablar.

Luego de ser vista a principios de año en una playa caribeña, ahora la cantante de 'Someone Like You' estuvo como invitada de honor en la fiesta de cumpleaños de una de sus mejores amigas, donde se animó a cantar.

Rodeada de varias personas en un improvisado escenario, Adele cantó 'Spice up your life', uno de los grandes éxitos de las Spice Girls.

La ganadora del Grammy, además de tener una gran sonrisa en el rostro, se veía hermosa y saludable vistiendo una falda con estampado floreado que resaltaba su nueva figura, y una blusa blanca ceñida al cuerpo.

Adele ha estado entrenando y siguiendo una dieta

La cantante no consiguió su nueva figura de la noche a la mañana, ha estado sometida a una dieta estricta con un conteo de calorías.

También, su entrenador comentó que sigue una rutina diaria de ejercicios y no se salta ni un día.

Adele ha dejado claro que su nueva figura se debe principalmente a buscar ser más saludable por su pequeño hijo.