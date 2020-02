Kylie Jenner celebró San Valentín con una gran fiesta

Kylie Jenner ama organizar fiestas y reuniones con sus amigas y en San Valentín, no podía faltar el respectivo encuentro con ellas.

En 2019 se separó del rapero Travis Scott, el padre de su hija Stormi, sorprendiendo a todos sus fanáticos ya que parecían tener una relación sólida. Finalmente decidieron quedar como amigos, procurando el bienestar y la felicidad de su hija de 2 años de edad.

Y a pesar de que no tiene pareja, eso no es excusa para no celebrar la amistad y el amor que siente por sus seres queridos, su familia y las personas que le rodean.

La fiesta de San Valentín de Kylie Jenner

La empresaria de 22 años organizó en su casa una fiesta íntima y sencilla, en la que todas las invitadas podían crear sus propias obras de arte en varias estaciones de pintura instaladas en el jardín de Kylie. Esta es una tendencia en la familia Kardashian, ya que hace poco Khloé Kardashian organizó una tarde de pintura para su hija True y su sorbina Dream, la hija de Rob Kardashian.

La misma Kylie mostró el resultado de su pintura, demostrando que aunque su empresa es de maquillaje, tiene talento para la pintura y para el arte en general. Todo en la reunión era muy delicado y lleno de detalles: lazos rosados, vasos rosados y muchas rosas.

Todas las invitadas probaron bocadillos naturales, frutas frescas y cocteles refrescantes hechos a base de agua de rosas.

Y como todo en casa de Kylie Jenner es extravagante y exclusivo, hasta las servilletas en las mesas tenían inscrito el nombre de la celebridad. En cada plato también habían golosinas de regalo y una tarjeta con el siguiente mensaje: "Te quiero porque ves la belleza en todo".

Kylie Jenner no escatima en gastos al momento de hacer una celebración. El pasado 1 de febrero su hija Stormi cumplió 2 años de edad y no solo creó una colección de maquillaje en honor a su primogénita sino que le organizó una fiesta que, más bien, parecía un parque temático, una feria.

Y su labor como madre fue alabada nada más y nada menos que por la suya, Kris Jenner, quien le dedicó este mensaje en su perfil de Instagram: "Kylie eres una estrella de rock. Gracias por invitarnos a un día tan especial en honor a su hija, fue increíble (…) Bendición creativa! Todos lo pasamos de maravilla e hicimos los mejores recuerdos".

