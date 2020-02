Yu Hui asegura ser víctima de bullying por Coronavirus: "Me dicen que tengo el virus, que me aleje"

Hace unos días, el exparticipante de MasterChef Chile Yu Hui Lee, realizó un descargo en redes sociales aludiendo a las bromas que le han hecho debido al Coronavirus, cuya aparición ha cobrado más de mil víctimas. Al parecer, su origen asiático lo ha convertido en blanco de burlas y pesados comentarios en los que incluso le han pedido que se aleje.

"Hay flaites que antes me gritaban lo típico, cosas como 'chino cu…', y palabras muy feas. Al principio no me enojaba, pero sí me preguntaba… '¿Por qué me dicen eso, si yo no los conozco?"", comentó en entrevista con La Cuarta.

Según explicó, el video fue motivado por los mensajes que escuchó cuando transitaba por una zona del país. "La otra vez fui a un lugar y escuche cosas como 'este tiene el virus, aléjate', y yo pienso '¿pa’ qué dicen esas cosas?'. Me han dicho que tengo el virus, y eso es feo", aseguró, con evidente molestia.

"¡No saben de verdad lo que es este virus! Es como que únicamente dicen '¡oooooh, que terrible lo de los chinos!', ¿cachai? La tele solo muestra las cosas malas y los muertos, pero no informa que hay algunos lugares donde no está pasando nada dentro de China. Aparte, los memes me molestan y me dan pena", reconoció.

Sobre la situación que viven sus familiares en China, señaló: "el virus es terrible, yo lo sé. Y todos los días hablo con mi mami y me dice que están bien en Shangai, que no es lo mismo que donde está la enfermedad, que es la zona de Wuhan". Finalmente, explicó cómo le gustaría que las personas abordaran el Coronavirus. "Deben hacerlo de otra forma, tienen que pensar en cómo ayudar. De verdad yo creo que todo es mejor si pensamos desde el amor, ¿para qué hacer bullying?", dijo.

