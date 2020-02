Esto es lo que piensa Robert Pattinson de quienes lo critican por ser el próximo 'Batman'

Cuando se anunció que Robert Pattinson sería el nuevo Batman, el mundo se dividió entre los que aplaudieron su elección y los escépticos que no pueden borrar de su mente que haya interpretado a un vampiro que brilla.

La realidad es esta: Robert Pattinson es nuestro nuevo Batman. ¿Por qué no darle el beneficio de la duda?

Cuando el nombre de Robert Pattinson se vio por primera vez a punto de interpretar potencialmente el nuevo Batman después de que Ben Affleck renunció al manto de DC, no fue el único candidato. De hecho, había muchos rumores sobre quién estaba en la lista, pero el otro nombre que saltó una y otra vez fue Nicholas Hoult, quien ya había interpretado a un héroe en X-Men.

El actor está consciente de los señalamientos y de las críticas sin embargo, si le preguntas a Robert Pattinson sobre cómo se siente con respecto a los haters, su respuesta es simple:

"Para ser sincero, fue menos ácido de lo que esperaba. Es mucho más divertido cuando eres un desvalido. No hay expectativas de ti".

Pero Robert tiene grandes posibilidades para lograr un Batman perfecto, especialmente porque Edward Cullen y Bruce Wayne no son realmente tan diferentes

Por un lado, Edward Cullen se convirtió en la fantasía de muchas adolescentes. Un vampiro atormentado, sensible, al que le gustaba la música de Debussy y que estaba dispuesto a proteger al amor de su vida, pasara lo que pasara. Por otro lado, Bruce Wayne también se convirtió en una especia de fantasía para muchas. Un hombre apuesto y seductor, el clásico soltero millonario y misterioso por el cual es imposible resistirse (especialmente si George Clooney o Christian Bale lo han interpretado). Batman es un vigilante que se mueve en la oscuridad de Gotham City, castigando a todos los que lastiman a los inocentes.

Edward Cullen y Batman no son realmente tan diferentes, y la experiencia de Pattinson como el primero podría llevarlo a interpretar con gran facilidad al segundo. Puede que Edward no use una capa, pero pasa mucho tiempo luchando contra hombres lobo y vampiros malvados. Ambos tienen historias oscuras y viven atormentados por sus pasados. el tiempo por eso, no es extraño que pasen el tiempo meditando en solitario, alejados de un mundo que no los entiende.

