El emotivo regalo de Carlos a Camilla dos semanas antes de casarse con la princesa Diana

View this post on Instagram

Charles, Prince of Wales and Camilla, Duchess of Cornwall on their wedding day on April 5th, 2005 (2005) #2000shistory #history #princecharles #camillaparkerbowles #britishmonarchy #historyinpictures #ilovehistory #royalwedding #historyinpictures #ilovehistory #historygram #historygeek #historybuff #historical