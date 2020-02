Robert Pattinson logra ganarse a los fans más exigentes con el nuevo adelanto de Batman

Crepúsculo fue muy criticada, y se convirtió en la burla de muchos. Sin embargo, nos guste o no, revolucionó la literatura juvenil, dio una versión más inocente de los vampiros, y se convirtió en toda una tendencia mundial.

La película no se quedó atrás. Definitivamente propulsó la carrera de Kristen Stewart, Taylor Lautner y Robert Pattinson. Pero también les dio un estigma de no hacer cine de calidad, y quedaron marcados por sus personajes.

Por ello, cuando la elección de DC para interpretar a Batman joven fue Pattison, el mundo enloqueció. Causó mucha indignación que el "ex vampiro que brillaba" fuera a personificar al superhéroe favorito de todos.

Las dudas se están disipando gracias a los primeros adelantos que nos liberaron. Para sorpresa de muchos, parece prometedor el actor como Batman.

Me, after seeing Robert Pattinson as batman for the first time: pic.twitter.com/fkP0ecqMg3

— L. Lopez (@cuquiface) February 14, 2020