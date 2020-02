José Antonio Neme rompe el silencio tras su despido de Mega: "Fue tremendamente injusto"

El 31 de enero pasado, José Antonio Neme fue despedido de Mega luego de seis años trabajando en el canal. El periodista fue parte de los 75 trabajadores que fueron desvinculados de la señal, entre los que también figuraron Clarisa Muñoz y Andrés Ramírez.

La decisión del canal respondió a "necesidades de la empresa", lo que tomó por sorpresa a los afectados. En un primer momento, el comunicador dijo creer de buena fe en "la declaración que el canal hace de que están en un mal momento". Pero a dos semanas de lo ocurrido, volvió a referirse al tema con un video compartido en Instagram.

José Antonio Neme agradeció el apoyo recibido durante los últimos días, incluyendo los mensajes de distintas partes del país. "Estoy súper agradecido porque repara, en parte, el profundo dolor de un despido tan violento y, desde mi óptica, tan injusto", dijo.

Además, le envió un mensaje a los demás trabajadores que fueron despedidos junto con él, agregando que se siente tranquilo, contento, y con miras a sus nuevos proyectos profesionales. "No les voy a mentir, fueron un par de días bastante duros, principalmente por lo sorpresivo que fue y porque siento que fue tremendamente injusto", comentó.

"A lo mejor no soy un profesional perfecto, pero soy un profesional, y creo no haber cometido ningún error grave como para haber merecido un despido de esas características", agregó, indicando que tampoco tuvo la oportunidad de renegociar las condiciones de su contrato ni adaptarse a las nuevas realidades económicas de los medios de comunicación.

"La verdad no se me dio ninguna oportunidad al fin de nuestra relación laboral", señaló. También destacó los aprendizajes que tuvo y las personas que conoció, "que no tienen nada que ver con quienes tomaron la decisión en última instancia".

Finalmente, se refirió a su futuro profesional dejando entrever la posibilidad de aceptar desafíos en el extranjero. "Siento que vienen cosas súper bonitas, súper buenas. Aquí o lejos de acá, no lo sé", dijo, con la certeza de que "siempre hay una salida. Aunque uno crea que no, siempre hay una salida. Un tremendo abrazo".

Revisa el momento aquí: