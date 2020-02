Frida Sofía sorprende con el gran parecido a su mamá, Alejandra Guzmán

Los problemas entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán acapararon los titulares durante todo el 2019. Y aunque aún no han llegado a ningún acuerdo, una nueva foto de Frida hizo que los fans se sorprendieran.

Gracias a su talento, Frida ha comenzado a ganar reconocimiento y aunque ha sido complicado despuntar su carrera, no ha dejado de luchar por cumplir sus sueños.

A pesar de que la joven de 27 años se encuentra enfocada en su carrera musical, lejos de la "Dinastía Pinal", los fans no dejan de relacionarla con su madre, Alejandra Guzmán.

Y es que para muchos, Frida se parece cada vez más a la intérprete de "Reina de corazones".

"Wow igualita que la Guzmán en su época claro más bella la Guzmán", "Igualita a su madre de bellas", "Te pareces mucho a tu mamá !!!", "Rebelde igual que su mamá", "Estás hermosha, sin molestar eres idéntica a tu mami, las 2 mega hermosas", fueron algunos de los comentarios de los fans.

Después de un tiempo siendo blanco de críticas, parece que los fans finalmente están viendo a Frida por su talento y belleza y no por los escándalos o la situación de su familia.

Eso sí, ante todo, la joven no ha perdido oportunidad de aclarar las cosas y defenderse.

“Nunca fue por publicidad es porque me tenía que desahogar y es como tú dices ya no le he mado malas vibras y no la quiero ver sufrir y sé que no es ella y yo la conozco, soy su única hija y yo sé perfectamente que no es ella, ella ahorita está debilitada por las personas que la rodean desgraciadamente pero, todos caen y la gente mala cae”, dijo Frida en una entrevista.

