Solange Lackington entrega detalles sobre su nueva relación: ¡Lo conoció durante sus vacaciones!

Durante su participación en el programa Sigamos de Largo, Solange Lackington conversó con los animadores sobre distintos aspectos de su vida, como su carrera en la actuación, su fallida cirugía estética, y también su vida amorosa. Respecto a este último tema, la actriz reveló que se encuentra en una relación con un hombre al que conoció en sus vacaciones en Aruba.

Según explicó, el romance surgió luego que este le hiciera un masaje en un centro de spa, ubicado en un lujoso sector de la isla. "Un día iba caminando por una calle muy linda, en donde están todos los hoteles y restaurantes. No es en el downtown, sino que en el sector como de los hoteles. Hay música en vivo y es todo muy entretenido", partió contando.

"Yo iba pasando y dije 'mhhh… Me interesó hacerme un masaje'. Le pregunté si me podía hacer un masaje y me habló en inglés. Yo que no le pego al inglés, ahora estoy chamullando para poder entenderme con él. Me dijo que en 10 minutos, esperé los 10 minutos y me hizo un masaje. Fue un flechazo y nunca más nos separamos", agregó.

Consultada sobre cómo mantuvieron su relación luego del viaje, Solange Lackington contó que conversaban todos los días a través de FaceTime. Luego de esto, su romance comenzó a crecer y en abril del año pasado recibió la visita de su pareja, quien viajó al país para conocer a su familia.

"Después nos juntamos cuando yo fui a Miami a ver a Martín (su hijo). Él estaba en Kansas, nos juntamos con todos los niños, y él también llegó a vacacionar con nosotros. De ahí se vino a vivir conmigo", reveló, ante la sorpresa de los animadores.

