"Es feo, chiquito y mujeriego": periodistas uruguayas arremeten contra Benjamín Vicuña

Durante las últimas horas, Benjamín Vicuña ha estado en el centro de la polémica debido a la viralización de un video en el que un periodista uruguayo es sacado del lugar por un guardaespaldas del actor.

El hecho ocurrió durante un evento al que fue invitado, cuando el comunicador se le acercó para realizar una nota para el programa Tarde o Temprano, del canal Teledoce. Una vez que Benjamín Vicuña se dio cuenta que este era un notero, uno de sus guardaespaldas lo empujó y lo sacó del lugar. La situación generó repercusiones inmediatas en la televisión uruguaya y también en la argentina, en donde criticaron el actuar del chileno.

Las primeras en referirse al tema fueron las conductoras del programa uruguayo Cecilia Olivera, Camila Cibils y Paula Echevarría, quienes salieron en defensa del periodista con crudos comentarios en contra del actor. "Le estaban tocando la espalda, diciendo ‘terminá, terminá’", comentó Olivera, agregando: "le podrían haber hecho redondear, pero no te tienen que estar tocando".

"Además estuvo un minuto y medio, ¿qué onda? No es que hace diez minutos que me tenés acá parado, si no, no me des la nota, directamente", señaló Echevarría, siendo respaldada por Olivera, quien lanzó críticas en torno a la apariencia de Benjamín Vicuña.

"La verdad que yo, a Vicuña, si lo veo por la calle, para mí está sobrevalorado. Es chiquitito, no tiene ni linda mirada, ni lindos ojos. No tiene nada", dijo, a lo que Cibilis contestó: "no tiene nada para ser galán, aún así, hizo toda una carrera de galán". "Y mujeres muy hermosas lo consideran buen mozo", agregó Olivera.

"Dicen que es muy picaflor, que es Don Juan, que tiene buena labia", remarcó Cibilis. "Por eso te digo, es un mal partido. Entre que es feo, chiquito y mujeriego, ¿quién quiere eso?", insistió Olivera.

El tema también fue comentado en el programa Los Ángeles de la Mañana, al otro lado de la cordillera, en donde además de referirse al comportamiento del actor, analizaron la respuesta de las uruguayas. La panelista Karina Iavícoli señaló que había una falta de profesionalismo por parte de sus colegas, indicando que "si le pegan a un compañero, me parece poco serio la manera de descargo poniéndolo en un plano personal".

