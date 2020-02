Las películas más románticas para ver en Netflix este día de San Valentín

Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, fecha donde el amor estará en el aire. Si decides quedarte en casa con tu pareja, evitando todas las decoraciones cursis en los restaurantes, Netflix es tu gran aliado.

Estas películas en Netflix son perfectas para una velada romántica:

To All the Boys I've Loved Before

Si buscas un romance divertido, dulce y juvenil para alegrar tu día, no lo harás mucho mejor en Netflix que con 'To All the Boys I've Loved Before'. Basada en la novela de Jenny Han, y protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo, la historia sigue a Lara Jean, una adolescente cuyas peores pesadillas se materializan cuando se envían cinco cartas que escribió a sus enamoramientos secretos sin su conocimiento. La película es una alegría de principio a fin, te dejará con una gran sonrisa en el rostro.

Set it up

Si buscas una encantadora comedia romántica, pero no quieres volver a ver algo de la década anterior por enésima vez, definitivamente deberías echarle un vistazo a Set It Up. La trama sigue a dos asistentes asediados (Zoey Deutch y Glen Powell) que decidieron emparejar a sus jefes (Lucy Liu y Taye Diggs, respectivamente) con el fin de obtener un tiempo libre precioso de sus trabajos exigentes. Se puede comparar con las películas de los 90, llenas de amor y situaciones graciosas.

Las mejores películas eróticas en Netflix para una noche íntima con tu pareja Netflix tiene varias opciones para disfrutar en una noche de pareja

Let it Snow

Let It Snow es una comedia romántica festiva que encuentra una serie de historias de amor superpuestas en una fatídica nieve navideña. día. Es una dulce película de arriba a abajo, está llena de deliciosas actuaciones de un elenco de jóvenes recién llegados. Muchos de los romances navideños de Netflix siguen la línea del canal de Hallmark, llenos de gente buena y sin casi nada de drama.

Someone great

Presentado en algún lugar entre una historia de amor y una loca comedia nocturna, Someone Great es uno de los mejores esfuerzos de comedia de Netflix recientemente, centrado en una joven (Gina Rodríguez), que se dirige a una última noche loca con sus mejores amigos antes de salir de la ciudad. Ah, y su novio de siete años la dejó.

