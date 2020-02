Mark González estuvo al borde de la muerte tras sufrir terrible accidente: "Yo lloraba"

El último capítulo de La Divina Comida, tuvo como invitados a Sergio Lagos, Katyna Huberman, Chiqui Aguayo y Mark González, quienes revelaron desconocidos aspectos de su vida durante las cuatro cenas que realizaron en el programa. Pero sin duda, fue este último quien sorprendió al contar que estuvo al borde de la muerte luego de sufrir un accidente.

El hecho ocurrió en 2012, cuando se encontraba jugando en Rusia. Si bien reconoció que en ese país vivió los mejores años de su carrera, las lesiones que sufrió lo perjudicaron enormemente. Incluso, una de ellas lo tuvo dos años afuera de las canchas. "Me cortaron un pedazo de hueso de la cadera y me limaron el lado. Fue difícil", dijo.

Mark González contó que tiene seis cirugías en zonas como la rodilla, tobillo y cadera. "La última fue el muslo, que casi pierdo la pierna o la vida", reveló, ante la sorpresa de los invitados. "Recibí un golpe demasiado fuerte. Se me produjo un Síndrome Compartimental, que se te empieza a inflamar el músculo. Tenía una pelota de fútbol dentro de la pierna, de lo grande que era. Me dijeron 'lo tenemos que operar ya porque, o se muere de una trombosis o le cortamos la pierna"", explicó.

Esta afección implica el aumento de la presión en el músculo, y puede conducir a severos daños. Estos pueden afectar los músculos, nervios y también generar problemas en el flujo sanguíneo. Puede ser provocado por lesiones como aplastamiento o cirugías, fracturas óseas, torceduras graves o vendajes muy apretados, entre otros.

Sobre cómo sobrellevó la lesión, el futbolista aseguró que "no es fácil enfrentar las lesiones, porque tienes que depender del resto". "O sea, imagínate, yo la primera lesión que yo tuve, que fue en la rodilla, me tenían que sentar en el baño, ¿cachai? Entonces andai idiota, la cabeza te maneja", reconoció.

Consultado por la reacción de su esposa, la bailarina Maura Rivera, comentó que esta lo apoyó en todo momento. "Yo sigo jugando gracias a ella, porque la última lesión que tuve, yo dije 'no quiero más', yo lloraba, decía '¿sabes qué?, no quiero más', y ella me dijo 'date una oportunidad más, y si llega a pasar cualquier cosa de gravedad, yo te apoyo y retírate'. Y desde entonces hasta ahora nunca más pasó nada y sigo jugando", señaló.

