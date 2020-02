"Mi departamento es de este porte": Chiqui Aguayo alucina con el gigantesco clóset de Mark González y Maura Rivera

El último capítulo de La Divina Comida estuvo marcado por divertidos momentos, como la sorpresa que se llevó Chiqui Aguayo luego de conocer el gigantesco clóset de Mark González y su esposa Maura Rivera.

La comediante dio con el armario cuando se disponía a cambiarse la ropa, tras disfrutar de una tarde en el jacuzzi junto a los demás invitados. En este contexto, comenzó a caminar por la casa hasta dar con una puerta, detrás de la cual se encontraban las pertenencias de los famosos.

"¿Qué onda? Me metí a una tienda", fueron las primeras palabras que dijo, luego de ingresar al enorme clóset. "¿Venderán algo aquí? Mi departamento es de este porte. Ay, que intrusa, vámonos", agregó, para luego contarle todo lo que vio al resto de los comensales.

"No sabí lo que me pasó. Abrí una puerta y me encontré como con una tienda", le dijo a Sergio Lagos y Katyna Huberman, quienes esperaban el primer platillo de comida en la terraza. "¡Un clóset!", exclamó la actriz, a lo que Chiqui Aguayo explicó "no, es que no era un clóset, anda a verlo Katyna".

"No te puedo creer", dijo Sergio una vez que entró al clóset. "Pero qué onda el clóset de Kim Kardashian", comentó Katyna. "Este es el sueño, el sueño de cualquiera", agregó el animador de Sigamos de Largo. "¿Tener una multitienda en tu casa? Obvio", señaló Chiqui.

Posteriormente, tanto la comediante como la actriz volvieron a hablar del hallazgo. "Qué rico tener ese clóset. Yo nunca había visto un clóset decorado. Estaba decorado con los monitos, con los perritos, con las cositas", señaló la actriz, refiriéndose a las piezas que tenían almacenadas en el lugar.

"Que a mí en mi clóset con cuea' me cabe la ropa y uno la tiene que andar apretando. Un perro, unas monas rusas no te caben en mi clóset", agregó Chiqui Aguayo, todavía impactada.

Desliza para ver las imágenes:

