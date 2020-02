El estilo multicolor de Belinda que podemos llevar para una cita romántica con nuestro chico

View this post on Instagram

Una de las cosas que más disfruto es hacer doblaje, y aunque no lo crean Poppy que es un troll me ha dejado muchas enseñanzas y se parece mucho a mi, sobre todo en lo INTENSA y ACELERADA 😂😂😂 y en esta segunda parte viene más fuerte y divertida que nunca!! No se la pueden perder por nada del mundo!! Muy pronto!! #Trolls2 #Trolls2WorldTour @dreamworks @universalpictureslatam @universalmx