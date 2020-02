Angélica Rivera hace su primera aparición en televisión desde que dejó de ser Primera Dama

View this post on Instagram

No te pierdas este domingo Mira quien baila ! Donde Angelica Rivera …., estuvo apoyando a su hija y dedica unas palabras ….., “Siéntete muy orgullosa de llevar el Castro y de llevar el Rivera”, Angélica Rivera reaparece junto a su hija ….,Sofía dándole un consejo y diciéndole lo orgullosa que se siente de Ella 💜 video: @univision : propiedad “Mira quien baila “