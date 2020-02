Thalía conquista en redes al mostrarse despeinada y sin maquillaje más hermosa que nunca

Thalía deslumbra a sus seguidores constantemente con sus increíbles looks y make up, pero recientemente ha demostrado que es una mujer como cualquiera de nosotras al mostrarse despeinada y sin maquillaje.

Thalía sin maquillaje y despeinada

A través de sus historias de instagram, la cantante publicó algunos videos en los que aparece acostada con un moño, y luce despeinada, algo poco habitual en ella, quien siempre luce impactante y arreglada.

Aunque usa un efecto de instagram brillante para su rostro, se puede apreciar que no tiene maquillaje, y luce fantástica.

Thalía informó que se encontraba haciendo una revisión de rutina de los órganos más importantes del cuerpo y que todo había salido de maravilla.

De esta manera la también actriz demostró que no todo son joyas, maquillaje, y vestidos lujosos y brillantes, también se atreve a lucir al natural y luce muy hermosa.

"Así luce igual de hermosa que con maquillaje", "me encanta cuando apareces así al natural", "se parece al moño que uso en mi casa jaja", "no todo es glamour que bella Thalía", "eres hermosa así sin nada de maquillaje", y "me encanta tu actitud, lo es todo", fueron algunos de los comentarios en redes.

