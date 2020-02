Las princesas Leonor y Sofía sorprenden con lo grande que están al lado de su madre Letizia

View this post on Instagram

L​a Casa de Su Majestad el Rey va a proceder a la renovación de los retratos oficiales de Sus Majestades los Reyes, S.A.R. la @PrincesaLeonordeAsturias y S.A.R. la Infanta Doña Sofía. Los retratos han sido realizados recientemente en el Palacio Real y el Palacio de la Zarzuela por la retratista Estela de Castro (Madrid, 1978). El uso de la luz natural es el elemento principal que caracteriza el trabajo profesional de Estela de Castro en sus retratos fotográficos. En la serie de fotografías se incluyen los nuevos retratos oficiales de SSMM los Reyes de gala, juntos y por separado, de civil y de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, así como otras dos imágenes de la familia y de Sus Altezas Reales. Como viene siendo habitual, los nuevos retratos serán distribuidos oficialmente a través de la página web de Patrimonio Nacional (www.patrimonionacional.es) y serán los que sustituyan a los actuales (realizados por el fotógrafo Dany Virgili, publicadas en el 2010) en Órganos, Instituciones, Administración del Estado, Entidades Locales, y demás Organismos Oficiales. The House of His Majesty the King will proceed to renew the official portraits of Their Majesties. H.R.H. the @PrincesaLeonordeAsturias and H.R.H.Infanta Sofía. The portraits have been recently made in the Royal Palace and the Palace of la Zarzuela by the portraitist Estela de Castro (Madrid, 1978). The use of natural light is the main element that characterizes Estela de Castro's professional work in her photographic portraits. As usual, the new portraits will be officially distributed through the National Heritage website (www.patrimonionacional.es) and will be the ones that replace the current ones (made by photographer Dany Virgili, published in 2010) in Organs , Institutions, State Administration, Local Entities, and other Official Organizations.