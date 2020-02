Paulo Iglesias genera indignación tras chiste sobre Violeta Parra

Un polémico momento fue el que provocó Paulo Iglesias, luego de realizar un chiste sobre Violeta Parra. El humorista fue invitado al matinal Bienvenidos junto a Nancho Parra, para hablar sobre las funas que han sufrido algunos comediantes durante los últimos días. Entre ellos, el Huaso Filomeno, Ernesto Belloni y Oscar Gangas.

La conversación fluyó normalmente. Sin embargo, el momento de mayor controversia ocurrió casi al final del programa, cuando los animadores les dieron unos segundos para hablar sobre sus proyectos y futuros shows. En ese momento, Paulo Iglesias tomó la palabra para promocionar algunas fechas.

"Tengo muchos shows, se llama Nos Volvimos Locos y en el mes de mayo estreno Demente Bipolar, que habla de la bipolaridad de los chilenos", dijo. En ese minuto, remató con un chiste sobre Violeta Parra. "Somos tan bipolares, calcula, que la persona que escribió ‘Gracias a la Vida’ se suicidó. O sea, somos bipolares", señaló.

Luego de sus palabras, Tonka Tomicic despidió el programa. Sin embargo, el momento no pasó inadvertido por los televidentes, quienes se volcaron a Twitter para comentar el hecho. Algunos calificaron a Paulo Iglesias como una persona falta de ética, y otros lo desacreditaron comparando su carrera con la de la artista.

#Bienvenidos13 Iba tan bien el humorista Paulo Iglesias con sus intervenciones hasta que al último dijo "somos tan bipolares que la persona que escribió GRACIAS A LA VIDA , se suicidó! ☹🙄🙄 No sabrá el manantial de weas que la depresión es una enfermedad? 😠😠

“Somos tan bipolares, calcula, que la persona que escribió ‘Gracias a la Vida’ se suicidó. O sea, somos bipolares”.

-Paulo Iglesias.

No ahueonao tonto, eso no es bipolaridad, se llama depresión. Después no quieren que los funen "humoristas" culiaos torpes e ignorantes. Fomes qls

— Honor Y Gloria ♥️⚘ #YoApruebo (@JoviNomas) February 12, 2020