La foto que muestra lo enormes que están los gemelos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas

View this post on Instagram

Momentos de nuestras #vacaciones2019 que se quedarán para siempre en nuestro corazón ♥️ y en estas instantáneas las compartimos con mucho cariño así cerrando este año maravilloso lleno de bendiciones 🙏🏻muy agradecidos 🥶✈️🎿⛷🛷🎁❄️🌨