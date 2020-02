Ingrid Coronado reveló que sus hijos no sabían nada sobre la enfermedad de Fernando del Solar

Una de las noticias más comentadas en diciembre dentro de la farándula mexicana fue el grave cuadro de neumonía que padeció Fernando del Solar, pero al parecer no todos supieron a tiempo la noticia, así lo ha revelado Ingrid Coronado.

La conductora y ex esposa de Fernando, comentó a la revista People sobre la preocupación que pasó junto a sus hijos al ver que no tenía noticias del conductor, quien mantuvo en secreto su hospitalización.

En declaraciones a los medios, y reseñadas por People, Ingrid Coronado dijo “No sabía que estaba internado en un hospital. Creo que como 20 días o un poquito más no supimos nada, [sus hijos] habían quedado de pasar la Navidad con él y no pasó por ellos; simplemente se desapareció".

Tuvo noticias de su ex pareja gracias al manager de Fernando, Aarón Olvera, "Entonces, a principio de enero, fue lo máximo Aarón [Olvera]; estoy super agradecida con él, porque se tomó la molestia de hablarme y decirme qué es lo que estaba sucediendo".

“Yo necesitaba saber qué decirles a mis niños; entonces, cuando él me llamó por teléfono y me dio toda la información, lo agradecí muchísimo”, agregó. “Generalmente, cuando él [Del Solar] tiene una situación de salud me entero por los medios; entonces, no hay forma de tener comunicación con él”.