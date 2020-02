"Bailando por un sueño": Gerardo se suma al estelar de Canal 13 para revivir su éxito "Rico, suave"

¿Se acuerdan de la canción "Rico, suave"? Si su respuesta es sí, es porque estamos hablando de un éxito veraniego de principios de los 90, interpretado por el cantante ecuatoriano Gerardo. Para quienes no lo conocen y nacieron después de esos años, le contamos que este éxito fue un boom en aquella época, un "one hit wonder".

Es por eso que Canal 13 lo incorporó en su nuevo programa estelar "Bailando por un sueño", donde el cantante demostrará si sigue moviéndose tal como en el video de "Rico, suave".

Actualmente, el cantante vive en Estados Unidos donde trabaja en su música y se dedica a la religión, hasta que recibió la invitación para participar en el programa. “Me habían contactado a través de Instagram uno de los productores, y le digo que era un poco difícil, porque yo vivo en Kentucky. Trabajo en la música, pero al mismo tiempo tengo una iglesia, soy pastor. Entonces, viajar por un tiempo era complejo, pero un día le comenté a los chicos de la iglesia sobre esta invitación y me dijeron ‘pastor vaya, aquí nos arreglamos'", dijo en entrevista a La Cuarta.

Sobre este nuevo desafío en una pista de baile, Gerardo cuenta que "siempre ha sido mi fuerte, comencé mi carrera como actor y rapero, pero antes de eso fui bailarín, gané un concurso en Estados Unidos donde participaban todos los estados y yo representaba a California. De todas maneras, ahora me estoy preparando, hay músculos que ya no se mueven como antes".

En "Bailando" el cantante apoyará al centro deportivo Juan Cerda, Danza y Salud una academia ubicada en Conchalí que busca acercar las actividades deportivas y recreativas a sectores que se encuentran en riesgo social y tomadas por el narcotráfico. "Soy pastor aquí en Kentucky y el área donde está mi iglesia ha pasado muchas tristezas por la droga. Por eso tengo un compromiso muy grande con aquellos que viven esa situación".

Gerardo tendrá como bailarina a Daniela Díaz y como coach a Jazz Torres, señalando que "lo que más me gusta es que mi coreógrafa es bien juvenil, además yo soy de un estilo bien callejero y ella se especializa en eso. Cuando me diga que voy a bailar clásico, ahí veremos qué pasa", confesó.

Sigue leyendo