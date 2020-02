Raquel Argandoña terminó con lumbago tras copiar sensual pose de Kel Calderón

Luego de pasar unos días en Brasil, Raquel Argandoña y Kel Calderón finalizaron su viaje compartiendo sensuales fotografías en redes sociales. Madre e hija se lucieron en bikini, posando en el borde de una piscina en el sector Praia do Forte, conocida por sus aguas cristalinas y arenas blancas.

Demostrando toda su creatividad, la influencer se recostó en el límite de la pileta encorvando su espalda mientras sostenía su cabeza con sus manos. "Summer is a State of Mind (el verano es un estado mental). Que estas vacaciones no se acaben nunca. Gracias @argandona.raquel por ser la mejor partner de viaje", escribió.

La fotografía acumuló más de 60 mil me gusta en apenas unas horas y cientos de comentarios. Los usuarios de la plataforma destacaron su belleza y calificaron la toma como "hermosa". "Me imagino que no fue fácil mantener el cuello en esa posición jajajaj", señaló una persona.

Pero los seguidores de Kel Calderón no fueron los únicos encantados con la idea. Tras ver la toma, Raquel Argandoña replicó la postura con un resultado que expuso en su propia cuenta de Instagram. Sin embargo, la coanimadora del Bienvenidos no lo pasó muy bien imitando a su hija, ya que quedó con un terrible malestar.

"Quise copiar a @k3lcalderon con esta foto, y luego de esto me vino un lumbago atroz. Los años no pasan en vano… Ya despertando, nos vemos hoy en @bienvenidos13, que tengan un lindo martes", bromeó, sacando risas en la plataforma. "Así es, no pasan en vano los años, se quedan en uno. Lo bueno es arriesgarse", comentó una seguidora.

